ORBETELLO – Il Centro servizio di Grosseto dell’Ente bilaterale turismo toscano richiama l’attenzione sulla Borsa mercato del Lavoro 2026, in programma a Orbetello martedì 25 febbraio, dalle 10 alle 14, nella sala degustazione Pescatori di Orbetello.

L’iniziativa è rivolta a chi cerca un impiego nel comparto turistico e ricettivo del territorio, con particolare riferimento alle aree di Orbetello, Monte Argentario, Albinia e Fonteblanda, dove sono disponibili offerte di lavoro con vitto e alloggio e proposte anche per candidati alla prima esperienza o con esperienza minima.

Le posizioni aperte sono già consultabili sul sito di riferimento. «Per partecipare all’evento – fa sapere l’Ente bilaterale turismo toscano – si consiglia di iscriversi on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it, dove è possibile consultare le tantissime offerte di lavoro, allegando un curriculum in formato pdf oppure direttamente il giorno dell’evento a Orbetello dalle 10 alle 14».

Durante la giornata sarà possibile svolgere colloqui diretti con le aziende della zona che sono alla ricerca di personale per la stagione turistica e per altre necessità occupazionali, in un incontro tra domanda e offerta di lavoro che punta a favorire l’inserimento nel mercato locale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0564 416375 e chiedere di Francesca Tommasini, oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].