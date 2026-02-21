BAGNO DI GAVORRANO – Venticinquesima di campionato per il Follonica Gavorrano, che si prepara alla trasferta contro il Ghiviborgo con la voglia di tornare alla vittoria. La gara, che si giocherà domenica alle 14,30 al Comunale di Ghivizzano, arriva dopo il pareggio interno per 1-1 contro il San Donato Tavarnelle, maturato nel finale dopo il vantaggio biancorossoblù trovato da Bernardini.

Un punto che ha permesso ai ragazzi di Lucio Brando di salire a quota 27, rimanendo sempre a cavallo, assieme allo Sporting Trestina, tra l’ultima posizione utile per la salvezza e la zona play out.

La lotta si fa serrata e i minerari incontreranno adesso il Ghiviborgo distante solo 3 punti, alla luce degli altrettanti pareggi ottenuti in più dai lucchesi rispetto al Follonica Gavorrano.

La differenza reti è però a favore dei padroni di casa (più 3, a fronte di 31 gol fatti e 28 subiti), mentre quella dei biancorossoblù è a meno 8, con 26 gol fatti e 34 subiti.

“Saranno 12 finali da affrontare una dietro l’altra – ha detto il vicepresidente Lorenzo Mansi –, senza guardare la classifica ma pensando di fare punti per levarci da questa situazione. Se pensiamo di essere belli e bravi non ne usciamo, dobbiamo dimostrarlo domenica dopo domenica. Con il Ghiviborgo sarà complicata come quella con il San Donato Tavarnelle, forse ancora di più”.

Nel match di andata giocato al Malservisi-Matteini è arrivata una vittoria del Ghiviborgo per 0-2, così come lo scorso anno per la formazione allora allenata da Bellazzini, mentre in trasferta i biancorossoblù avevano vinto con il risultato di 2-5.

Tra gli altri precedenti tra le due squadre dopo le fusioni societarie, ovvero da quando si chiamano Ghiviborgo e Follonica Gavorrano, nella stagione precedente erano arrivati un pareggio per 2-2 tra le mura amiche e una vittoria esterna per 0-1, mentre nel 2022/23 era stato il Ghiviborgo ad avere la meglio in casa con una vittoria per 3-2, oltre a un pareggio per 0-0 al Malservisi-Matteini.

Tra gli ex figurano inoltre Simone Marino, a Ghivizzano nel 2018/19, e Giulio Giordani, nella seconda parte della stagione 2016/17. Dall’altra parte Mattia Ceccanti, al Follonica Gavorrano nella stagione 2023/24.

Impegno da ricordare per i Giovanissimi 2012 che oggi parteciperanno nella partita con il Salivoli Calcio che si terrà all campo dell’impianto Baldaccheri in via dell’Albatro 3 a Follonica, per “La Partita Applaudita”, iniziativa per promuovere il fair play sui campi di calcio e sugli spalti.

“Il pubblico di genitori, parenti e amici presente agli incontri – ha diramato la società mineraria – è invitato a esprimere le proprie emozioni soltanto tramite l’applauso. Lo scopo è sensibilizzare tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori, a vivere la gara in modo veramente sportivo, promuovendo un tifo “sano”, privo di ogni tipo di comportamento che possa generare confusione e tensione, garantendo il sostegno e l’incoraggiamento positivo verso i giovani calciatori, senza pressioni eccessive”.