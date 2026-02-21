ORBETELLO – «La prossima settimana uscirà il bando per l’assegnazione degli ormeggi del canale di Santa Liberata» ad annunciarlo l’assessore del Comune di Orbetello, Ivan Poccia, che, tra le altre, detiene le deleghe al demanio e alle politiche del mare.

«Siamo al lavoro – spiega Poccia – per approntare il bando di assegnazione degli ormeggi a canone agevolato del canale di Santa Liberata e del fossino di Talamone, alla scadenza dei due anni dal bando precedente. L’assegnazione, come di consueto, sarà valida per i prossimi due anni e prevediamo di confermare il numero dei posti barca disponibili sia per i residenti del Comune di Orbetello che per quelli di Monte Argentario, sia, per quanto riguarda Talamone, per i non residenti».

«Come amministrazione – chiarisce l’assessore – abbiamo investito molto sul potenziamento degli ormeggi, acquisendo i pontili, aggiungendo un nuovo modulo e prevedendo un ulteriore pontile che sarà posizionato una volta approvato il piano operativo. Abbiamo inoltre eliminato l’Isee rispetto al calcolo del pagamento del posto barca, agevolando ulteriormente i fruitori degli ormeggi, alcuni dei quali si erano trovati a dover rinunciare al posto barca in quanto divenuto troppo oneroso. Con il nuovo sistema, invece, in molti sono tornati a richiedere l’assegnazione e, per il momento, siamo sempre riusciti a soddisfare l’utenza e siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti».

«E’ importante sottolineare, inoltre – aggiunge in conclusione il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – che il nuovo modulo andrà a incrementare il numero dei posti barca dedicati ai cittadini di Monte Argentario, come da impegni presi durante i numerosi incontri avvenuti con l’amministrazione comunale del promontorio. Una promessa che intendiamo mantenere visti i rapporti di collaborazione che, come amministrazione, coltiviamo con i territori limitrofi, in particolar modo con Monte Argentario, con cui condividiamo numerosi interessi in diversi ambiti».