GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 21 febbraio 2026

Ariete – La tua energia è alta, ma rischi di voler strafare. Prenditi un momento solo per te.

Toro, segno del giorno – Oggi sei centrato, stabile, in armonia con ciò che ti circonda. La lentezza diventa la tua forza. Saper godere di ciò che c’è senza inseguire altro è il tuo dono.

Consiglio escursione: fai tappa al Mulino di Santa Fiora e passeggia nel bosco del Monte Amiata. Natura, acqua, silenzio: la pace che ti rispecchia.

Gemelli – Sei brillante, ma oggi più selettivo nei contatti.

Cancro – Una giornata che ti permette di rallentare e dedicarti alle emozioni.

Leone – Hai voglia di condivisione, ma oggi lascia che siano gli altri a condurre.

Vergine – Sei concreta e operativa, ma oggi lasci spazio anche al piacere.

Bilancia – Cerchi bellezza in ogni dettaglio. Oggi la trovi anche in te stessa.

Scorpione – Giornata buona per stare in coppia o con pochi intimi.

Sagittario – Energia costante, idee chiare. Oggi meno irrequietezza.

Capricorno – Porti ordine con pazienza e presenza.

Acquario – Tendi a divagare, ma oggi trovi una direzione utile.

Pesci – Sei più concreto del solito: giornata sorprendentemente equilibrata.