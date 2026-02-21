GROSSETO – Senza Alessandro Banchi squalificato dal giudice sportivo per due giornate, la Gea Basketball Grosseto torna domenica in campo, quattro giorni dopo la bellissima e importante vittoria casalinga contro lo Studio Arcadia Valdicornia. I ragazzi di Silvio Andreozzi (foto d’archivio Giuliani) alle 18,30 scenderanno sul parquet di Castelfranco Frogs, formazione che occupa la 12ª posizione in classifica con sette vittorie. Un impegno sulla carta che vede favoriti i grossetani, chiamati a ripetersi per conquistare la 20ª affermazione di questa straordinaria stagione. Contro venturina la Gea ha fornito una delle prestazioni più belle, fatta di grande difesa, tiri al momento opportuno e tanto carattere. L’assenza di Alessandro Banchi – sanzionato con un tecnico nell’ultimo quarto della gara di mercoledì sera e fermato “per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri” – è sicuramente pesante, visto che il figlio del coach della nazionale italiana è il secondo miglior realizzatore della squadra con 312 punti, ma con l’organico a disposizione di Andreozzi, la perdita dell’importante pedina biancorossa può essere ammortizzata bene. All’andata, in via Austria, Furi e compagni si sono imposti di 15 punti (87-72) al termine di un incontro senza storia e domenica, cercheranno di ripetersi contro un avversario che sta comunque attraversando un buon momento di forma, su un campo notoriamente difficile per i colori biancorossi.

“Ci aspetta una gara tosta – sottolinea il capitano biancorosso, Edoardo Furi – contro un avversario che ha vinto tre delle ultime quattro di partite disputate e che lotta per evitare gli ultimi due posti, che fanno retrocedere in divisione regionale 2. Il match si svolgerà tra l’altro in un campo più stretto del solito. Siamo senza due titolari, quindi dovremmo essere bravi a difendere, rimanere concentrati per portare a casa un successo che ci permettebbe di fare il primo passo, quello della conquista matematica dei playoff. Vogliamo continuare su questa strada, in attesa dello scontro diretto con la Libertas Lucca che potrebbe darci la sicurezza di un primo posto nella regular season”.

La Gea, oltre a Banchi, dovrà fare anche a meno di Danilo Ignarra, mentre Dario Romboli, che si è allenato venerdì dovrebbe essere disponibile. Aggregati al gruppo gli Under 17 Fommei, Grascelli e Venezia.

“Abbiamo una rosa ampia, proprio, per sopperire a queste situazioni – aggiunge il coach Silvio Andreozzi – a Castelfranco abbiamo bisogno di tutti. Vediamo da due partite impegnative contro Lucca e Venturina, ma non ci dobbiamo fermare. L’importante sarà conquistare i due punti. Non sarà facile, ma vogliamo fortemente questa vittoria”.

LA CLASSIFICA DOPO 21 GIORNATE: Gea Grosseto 36 punti; Libertas Lucca 32; Cestistica Pescia 30; Studio Arcadia Valdicornia 28; Lucca Sky Walkers 24; Calcinaia e Monsummano 22; Juve Pontedera, Donoratico 20; Invictus Livorno e Nicola Chimenti Livorno 18; Centro minibasket Carrara e Castelfranco Frogs 14; Vela Viareggio, Carrara Legends 12; Cus Pisa 10.