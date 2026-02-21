GROSSETO – Tocca quota venticinque l’avventura gloriosa di campionato del Grifone, che incrocerà i tacchetti contro la quartultima Orvietana (foto d’archivio di Paolo Orlando). Torelli reduci dal liberatorio successo di sette giorni fa, con lo scacco matto alla seconda Tau Altopascio, mentre gli umbri non fanno bottino pieno da quattro turni.

“Purtroppo non abbiamo tutti a disposizione, abbiamo Bacciardi squalificato – ha detto mister indiani – più due o tre che sono più no che si. Bisogna continuare a vincere, bisogna mantenere i punti di vantaggio meritatamente conquistati, avendo fatto finora un campionato straordinario, altrimenti gli altri si avvicinano. Non bisogna levare il piede dall’acceleratore. Non è facile e finché non c’è la matematica non è fatta. Bisogna essere più bravi del solito a mantenere sempre viva la tensione, la concentrazione, la voglia. Finora i ragazzi hanno dimostrato di saperlo fare in maniera eccezionale e credo continuino anche da domani in poi. Stress per Caon e per il ritorno di Panattoni? L’Orvietana non ha solo loro, ma anche altri due attaccanti e tre centrocampisti di livello, rispetto all’andata ci sono sei elementi nuovi”.

Convocati Benedetti, Brenna, Cardelli, Cesario, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Lorenzini, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 25esima giornata del girone E:

Aquila-Montevarchi-Camaiore (Elia di Ostia Lido)

Fulgens Foligno-Scandicci (Comito di Messina)

Ghiviborgo-Follonica Gavorrano (Scalvi di Lodi)

Prato-Terranuova Traiana (Bonasera di Enna)

San Donato Tavarnelle-Poggibondi (Maione di Ercolano)

Seravezza-Tau Altopascio (Tavassi di Tivoli)

Siena-Sansepolcro (Gargano di Bologna)

Sporting Trestina-Cannara (Pasquetto di Crema)

Grosseto-Orvietana (Laugelli di Casale Monferreto)

La classifica:

Grosseto 59 punti; Tau Altopascio, Seravezza 48; Foligno 40; Terranuova Traiana 39; Siena 38; Prato 37; Scandicci 32; Aquila Montevarchi 31; Ghiviborgo 30; San Donato Tavarnelle 29; Sporting Trestina, Follonica Gavorrano 27; Camaiore 26; Orvietana 25; Poggibonsi 20; Sansepolcro 16; Cannara 15