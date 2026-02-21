CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano non ha fatto in tempo ad asciugarsi le lacrime per la scomparsa di Ubaldo Corsini che dopo solo un giorno si trova a dover fare i conti con un’altra perdita importante, quella di Attilio Betti.

79 anni, Betti era un imprenditore lungimirante e poliedrico, di quelli che si sono messi per tutta la vita a disposizione della comunità. Con lo sport, con il sostegno alla Neania, la squadra di calcio del paese, ma anche con il contributo costante ad eventi e alle attività culturali e turistiche del paese.

Con la sua storica azienda la Betti marmi (che adesso è guidata dalla figlia Sara) ha dato lavoro a generazioni di amiatini.

Ma è stato anche tra i fautori del ritiro del Napoli a Castel del Piano, con Maradona che fece il suo debutto sull’Amiata, oltre che tra i sostenitori e gli organizzatori di tanti grandi eventi musicali, i grandi concerti che all’epoca venivano fatti (tra cui quello di Vasco Rossi), sia con la propria opera fattiva, che con un sostegno come sponsor.

«Addio Attilio! Castel del Piano perde un altro pezzo importante del suo cuore. Se ne va Attilio Betti e viene a mancare un altro imprenditore di “passione” e “capacità”, una persona speciale che ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e alla propria terra d’origine – scrive la sindaca Cinzia Pieraccini -. Il Comune di Castel del Piano, la sindaca, la giunta e il consiglio comunale si uniscono nel dolore alla famiglia e alla comunità tutta».

Lunedì alle 15 i funerali alla chiesa della Propositura.