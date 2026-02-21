MASSA MARITTIMA – Un modo per ridurre ulteriormente le barriere linguistiche e culturali, favorendo l’inclusione sociale, l’autonomia personale e una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Parte il laboratorio “Italiano in biblioteca” promosso dalla cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo e dalla Biblioteca Comunale di Massa Marittima: a partecipare saranno gli ospiti del centro di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati di Valpiana che, accompagnati dagli operatori della cooperativa e della biblioteca, si cimenteranno in due ore di lezione al mese allo scopo di familiarizzare con la lingua italiana e sensibilizzarsi all’alfabetizzazione.

I ragazzi metteranno in pratica le loro competenze linguistiche e scolastiche, apprese sia nelle lezioni con l’insegnate che in quelle con il Centri Provinciale per l’istruzione degli Adulti (Cpia). Saranno calendarizzate le attività secondo le esigenze di ognuno nel rispetto dei tempi e delle capacità del singolo e verrà somministrato un questionario finale per tutti i partecipanti al fine di valutare l’attività sia dal punto di vista dei migranti che dell’insegnate e delle operatrici della biblioteca.

La biblioteca dovrà essere percepita come un luogo in cui sentirsi parte della comunità dove operatori, minori e operatori collaboreranno per la realizzazione di tutte le fasi pratiche. Alla fine è previsto anche un incontro di condivisione e restituzione che coinvolgerà le scuole secondarie di grado, promuovendo il dialogo interculturale e l’inclusione.

“Nei processi migratori – dichiara il presidente della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo, Alessandro Ghionzoli – una delle principali sfide non riguarda soltanto l’inserimento lavorativo o abitativo, ma soprattutto l’integrazione culturale. Comprendere usi, costumi, valori, norme sociali e istituzioni del Paese di arrivo consente ai migranti di orientarsi meglio nel nuovo contesto, evitare incomprensioni e costruire relazioni positive con la popolazione locale. Ringraziamo quindi la biblioteca comunale del Comune di Massa Marittima per la collaborazione in questa importante iniziativa che vuole, attraverso l’apprendimento della lingua italiana, aumentare le opportunità di inclusione sociale ed economica dei nostri ospiti contribuendo a rafforzare il loro senso di appartenenza e a ridurre situazioni di isolamento o marginalizzazione”.