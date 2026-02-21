GROSSETO – A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità, anche qualora riportino una data di scadenza successiva. Da tale data, il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell’espatrio.

Al fine di garantire la continuità della validità del documento di riconoscimento, i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea sono invitati a procedere alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento conforme agli standard di sicurezza europei e valido per l’identificazione personale e per l’espatrio nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con cui vigono specifici accordi.

Si precisa, altresì, che la sostituzione della carta d’identità cartacea con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento, e il passaggio dal documento cartaceo alla Carta d’Identità Elettronica non è considerato un duplicato e non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria.

Un’adeguata pianificazione della richiesta consentirà di ridurre i tempi di attesa e di prevenire possibili disagi; risulta importante infatti verificare per tempo la validità del proprio documento di riconoscimento e, in caso di possesso della carta d’identità cartacea, prenotare con congruo anticipo il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, così da evitare concentrazioni di richieste a ridosso della scadenza e criticità organizzative, in particolare in prossimità delle partenze estive.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, si invita a consultare i canali istituzionali di riferimento o a rivolgersi agli uffici comunali competenti.