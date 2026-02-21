FOLLONICA – Sole, musica e un colpo d’occhio suggestivo hanno accompagnato oggi, sabato 21 febbraio, la terza sfilata del Carnevale di Follonica. Per la prima volta il corso mascherato è andato in scena di sabato, con partenza alle 17 e prosecuzione fino alle 20, tra le ultime luci del giorno e un tramonto che ha reso ancora più scenografici carri e mascherate lungo il circuito cittadino (Foto Giorgio Paggetti).

Gli otto rioni – sette in gara più il rione Chiesa, che ha realizzato il carro di Re Carnevale – hanno animato il pomeriggio di festa davanti a un pubblico numeroso. Il passaggio dei carri con la luce calda del sole che calava sul golfo ha regalato immagini particolarmente suggestive, esaltando colori, coreografie e dettagli delle costruzioni allegoriche.

Ospite speciale della giornata è stata la cartoon band Miwa e i suoi componenti, protagonista sia in testa al corteo sia lungo il percorso, con la propria street band pronta a “esondare” tra figuranti e spettatori. Grande successo per il gruppo, che ha fatto cantare e ballare il pubblico con le sigle dei cartoni animati rivisitate in chiave ska e punk’n’roll, confermandosi tra i momenti più apprezzati della sfilata.

Sul circuito sono sfilati i carri e le mascherate di Capannino (“Leggere ti fa volare”), Cassarello (“Where is my mind?”), 167 Ovest (“I want it all”), Centro (“Una nessuna centomila”), Pratoranieri (“Ohana”), Senzuno (“Gli spiriti dell’isola di Irlanda”) e Zona Nuova (“Il ritmo nel cuore”). Prima uscita ufficiale anche per la nuova Miss Carnevale 2026, Lisa Giuliacci del rione Senzuno, eletta al termine del secondo corso mascherato.

Tra i presenti il sindaco Matteo Buoncristiani, il vicesindaco Danilo Baietti e l’assessore regionale al Turismo Leonardo Marras, e naturalmente il presidente dell’associazione Carnevale Andrea Benini che hanno seguito la sfilata insieme ai tanti cittadini e visitatori arrivati in città per uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno follonichese.

E domani si torna a fare festa in centro

Il calendario del Carnevale prosegue già domani, domenica 22 febbraio, con “Carnevale Balla” in piazza del Popolo: dalle 16,30 fino all’ora di cena spazio alla festa in maschera organizzata in collaborazione con le discoteche Sox, Alegria e Tartana. In consolle i dj Gabriele Bellinati, Stefano Bertoli e Simone Mazzoni per un pomeriggio a ingresso gratuito che promette di trasformare il centro in una grande pista da ballo all’aperto.