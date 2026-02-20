GROSSETO – La Uil Fpl, appresa la notizia della possibile chiusura della sede universitaria di Grosseto, esprime la netta contrarietà all’ennesimo taglio di “servizi fondamentali per tutto il territorio provinciale”.

“Tra i corsi di formazione – afferma la segreteria in una nota – vi sono anche quelli che riguardano le professioni infermieristiche e degli operatori socio-sanitari che rappresentano figure fondamentali e sempre più difficilmente reperibili e non avere più questa opportunità sul territorio avrebbe conseguenze negative per un settore fondamentale come quello sanitario dell’intera provincia”.

La Uil Fpl fa “appello a tutte le istituzioni affinché si arrivi alla costituzione di un fronte comune da parte di tutte le istituzioni e della politica che si contrapponga a questa scelta e in questo caso la Uil Fpl farà la propria parte unendosi a chi non vuole che il territorio sia privato di una grande opportunità offerta dalla sede universitaria”.