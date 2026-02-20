ORBETELLO – Prosegue il percorso del progetto “Sentinelle nelle Professioni”, promosso da Confartigianato Imprese Grosseto e Soroptimist International d’Italia, nato con l’obiettivo di costruire una rete diffusa di professioniste e professionisti capaci di riconoscere i segnali della violenza di genere e orientare le persone verso i servizi di supporto presenti sul territorio.

Dopo i primi appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e alla formazione, il progetto continua con una nuova iniziativa aperta al pubblico:

Lunedì 23 febbraio alle ore 14.30

Ex chiesa Sant’Antonio – via Dante Alighieri, Orbetello

si terrà l’incontro formativo “Sentinelle nelle Professioni – Contro la violenza”, organizzato in collaborazione con il Soroptimist Club di Orbetello Costa d’Argento.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore che guideranno i partecipanti nell’approfondimento del tema della violenza di genere, offrendo strumenti concreti, informazioni utili e indicazioni operative per accrescere la consapevolezza e diventare parte attiva della rete locale di supporto.

Il progetto si rivolge in particolare alle professioni che quotidianamente entrano in relazione diretta con le persone — come operatori del benessere, dell’estetica, del commercio e dei servizi — che possono rappresentare un primo punto di ascolto e attenzione verso situazioni di fragilità spesso difficili da intercettare.

Il progetto Sentinelle nelle Professioni si inserisce nel più ampio impegno nazionale del Soroptimist International d’Italia e di Confartigianato per promuovere prevenzione, informazione e cultura del rispetto, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo delle professioni.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori appuntamenti formativi dedicati agli operatori interessati a entrare nella rete delle Sentinelle.

Info e contatti

Confartigianato Imprese Grosseto

Cristina Gallego – Tel. 0564 419656 – 335 8732373

Soroptimist Club Orbetello Costa d’Argento

Presidente Manuela Manetti – Tel. 339 5709056

Edy Rita Bronchi – Tel. 328 2578449