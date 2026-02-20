MASSA MARITTIMA – Una mattinata di screening dermatologico gratuito in programma a Massa Marittima il giorno venerdì 27 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13.45, grazie all’iniziativa promossa da MassAdotta, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Ad effettuare le visite nella mattinata dedicata alla prevenzione sarà il dottor Hassan Vaziri presso la sede di MassAdotta in via Rovini 11. Per aderire all’iniziativa, che è aperta a tutta la popolazione, è necessario prenotare al numero 0566 90 3496, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30.

“Ringraziamo il dottor Hassan Vaziri che presterà servizio volontario – sottolinea Grazia Gucci, assessora al sociale di Massa Marittima – e l’associazione MassAdotta che, riconoscendo l’importanza della prevenzione, ha organizzato questo appuntamento con lo screening dermatologico, aperto a tutta la popolazione.

Invito i cittadini a cogliere questa importante opportunità. MassAdotta è una presenza importante nel nostro territorio, continuando a garantire servizi indispensabili, a titolo volontario e gratuito, in un’ottica di sussidiarietà con la medicina pubblica.”

“MassAdotta – spiega il presidente Sandro Bindi – è un’associazione di volontariato che opera sul territorio di Massa Marittima occupandosi di promozione della salute e del benessere fisico, psichico e sociale.

Nella nostra sede abbiamo attivato negli anni diversi servizi gratuiti, il dentista, lo psicologo e l’oculista, destinati alle fasce più deboli della popolazione con Isee sotto gli 8mila euro, sempre in convenzione con la Asl.

Questa giornata di screening dermatologico è invece aperta a tutta la popolazione, indipendentemente dall’Isee. L’auspicio è quello di poter presto ampliare i servizi offerti nel nostro ambulatorio sociale introducendo anche il dermatologo. Ringraziamo di cuore il dottor Vaziri per essersi messo a disposizione con generosità”.