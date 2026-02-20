SATURNIA – È iniziata oggi, 20 febbraio, la prima giornata della winter edition del Forum in Masseria, ospitata per il terzo anno consecutivo alle Terme di Saturnia Natural Destination. L’evento, ideato e promosso da Bruno Vespa con Comin & Partners, riunisce in Maremma esponenti del Governo, imprenditori e protagonisti del dibattito pubblico per due giornate dedicate al ruolo dell’Italia nello scenario economico e geopolitico internazionale.

Ad aprire i lavori sono stati il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervenuti sui temi della transizione ecologica, dell’energia, della competitività industriale e del valore strategico della cultura come leva di sviluppo.

Vespa regista del confronto

Figura centrale della manifestazione è Bruno Vespa, che anche in questa edizione ha guidato e moderato i confronti, confermando il Forum come uno spazio di dialogo diretto tra politica ed economia. La formula resta quella che negli anni ha caratterizzato l’appuntamento: panel tematici, interviste, approfondimenti e momenti di confronto serrato su questioni che riguardano il futuro del Paese.

Il titolo dell’edizione 2026, “Il ruolo dell’Italia tra sfide e opportunità in un nuovo contesto economico e geopolitico complesso”, fotografa una fase segnata da trasformazioni profonde: dalla transizione ecologica all’innovazione tecnologica, fino alle tensioni internazionali e alla ridefinizione degli equilibri europei.

Le Terme di Saturnia “casa dei grandi temi”

A fare da cornice al Forum sono le Terme di Saturnia Natural Destination, resort cinque stelle affiliato a The Leading Hotels of the World e riconosciuto Marchio Storico di Interesse Nazionale. Immerso in 120 ettari nel cuore della Maremma, il complesso si conferma “casa dei grandi temi”, luogo scelto non solo per la qualità delle infrastrutture ma anche per il contesto naturale che favorisce concentrazione e dialogo.

La sorgente termale millenaria, che sgorga a 37,5 gradi dopo un lungo percorso sotterraneo, rappresenta l’elemento identitario di un luogo che unisce benessere, accoglienza e capacità organizzativa, consolidando il ruolo della Maremma come scenario di appuntamenti nazionali di primo piano.

I temi al centro della prima giornata

Il pomeriggio si è aperto con un focus sulle sfide dell’agricoltura italiana nel nuovo scenario globale, tra accordi internazionali e cambiamento climatico. A seguire, il confronto sul valore economico della cultura e sull’energia come fattore determinante per la competitività industriale.

La giornata proseguirà con una riflessione su semplificazione normativa e governance, mentre in serata è previsto il Gala Dinner con uno speech del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria.

Domani il Forum entrerà nel vivo con ulteriori approfondimenti su intelligenza artificiale, pubblica amministrazione, PNRR e politiche del lavoro. Nel pomeriggio è atteso anche l’intervento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al quale sarà dedicato un ulteriore approfondimento.