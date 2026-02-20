GROSSETO – Nell’Aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto i ragazzi hanno deciso di mettersi in gioco, trasformando la paura di parlare in pubblico nell’arte di comunicare.

Sotto la guida di Marco Brugnola, docente della fondazione Its academy eat, le classi 4A e 5A dell’indirizzo Professionale servizi commerciali insieme alle 4A, 4B, 5A e 5B dell’indirizzo Tecnico grafico e comunicazione, hanno partecipato all’iniziativa delle docenti Rossella Izzo e Irene Nappi, che hanno organizzato un incontro sul tema “public speaking per il colloquio di lavoro: preparazione e comunicazione efficace” per incrementare le competenze comunicative e relazionali finalizzate al mondo del lavoro.

La mattinata si è trasformata in un laboratorio: i ragazzi non hanno “studiato” le pubbliche relazioni, hanno imparato che parlare in pubblico significa offrire le proprie idee al mondo, accettando il rischio di essere ascoltati, come ha spiegato loro il professore Brugnola.

Il Polo Bianciardi si conferma ancora una volta un’eccellenza educativa, una scuola che non si limita a istruire, ma che ha l’ambizione di “formare cittadini del mondo”, professionisti capaci di guardare negli occhi il proprio futuro con competenza e dignità.

La Fondazione Its Academy Eat dimostra invece di essere legame tangibile tra il mondo della scuola e quello del lavoro, portando in aula competenze tecniche di altissimo profilo e una visione pratica che è ossigeno puro per le nuove generazioni.