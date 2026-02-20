GROSSETO – Un uomo di 89 anni è stato investito questa mattina, 20 febbraio, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Giusti, nel quartiere di Barbanella.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava attraversando la strada quando è stato urtato da un veicolo in transito. Ancora in corso di accertamento l’esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Grosseto per i rilievi e per regolare il traffico, oltre ai sanitari della Croce Rossa Italiana che hanno prestato le prime cure all’anziano prima di trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

A seguito dell’incidente, via Giusti è stata temporaneamente bloccata in direzione del sottopasso di Barbanella per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, con rallentamenti alla circolazione nella zona.