GROSSETO – Si è tenuta questo mercoledì 18 febbraio la cerimonia di consegna di un elettrocardiografo (Ecg) di ultima generazione al pronto soccorso dell’ospedale “Misericordia” di Grosseto.

L’iniziativa nasce dalla volontà del personale del 4° Stormo caccia dell’Aeronautica militare di contribuire attivamente al potenziamento delle dotazioni mediche del presidio sanitario, confermando quel legame che unisce, da oltre sessant’anni, gli “uomini e le donne del “Cavallino” alla comunità maremmana.

«Per il 4° Stormo – ha dichiarato il comandante Davide Dentamaro – Grosseto non è solo la sede in cui operiamo quotidianamente per la difesa dello spazio aereo nazionale; è la nostra casa. Questa donazione non è un semplice atto formale, ma la testimonianza tangibile di una vicinanza che sentiamo profonda e sincera verso i nostri concittadini. Essere parte integrante del territorio significa anche questo: esserci nel momento del bisogno, non solo nei cieli, ma anche a terra, al fianco di chi cura e di chi soffre».

«Ringraziamo il comandante e tutta l’Aeronautica militare che con questo gesto concreto testimoniano la vicinanza del 4° Stormo al Pronto soccorso di Grosseto», ha dichiarato il direttore dipartimentale dell’Emergenza urgenza, Mauro Breggia. «Questa donazione conferma la vicinanza che il IV stormo dell’Aeronautica militare rivolge alla comunità locale, in particolare all’ospedale di Grosseto – ha dichiarato il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro – anche le Forze armate contribuiscono ad arricchire la dotazione strumentale dell’ospedale e in particolare del Pronto soccorso. Ne approfitto per ringraziare anche tutti i professionisti per l’impegno quotidiano».

Nell’occasione il colonnello Daniele Dentamaro ha incontrato anche il direttore generale Asl Tse Marco Torre e la direttrice sanitaria Barbara Innocenti che hanno rivolto all’Aeronautica militare il ringraziamento dell’Azienda sanitaria.