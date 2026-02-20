GROSSETO – Forza Italia anticipa la propria campagna referendaria per il Sì, a Grosseto, con un’iniziativa pubblica in programma sabato 21 febbraio alle ore 11 al Bastiani, promossa da Azzurro donna e dal Coordinamento provinciale di Forza Italia Grosseto, con il supporto di Forza Italia giovani.

All’incontro parteciperanno esponenti nazionali e locali del partito tra cui l’onorevole Deborah Bergamini, il senatore Maurizio Gasparri, il vice ministro Francesco Paolo Sisto, il segretario regionale di Forza Italia Toscana Marco Stella, il segretario provinciale Roberto Berardi, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci e il presidente della Camera penale di Grosseto, l’avvocato Massimiliano Arcioni.

A moderare l’iniziativa sarà Valentina Corsetti, segretaria provinciale di Azzurro donna Forza Italia.

Il partito punta a dare avvio, anche sul territorio maremmano, a una campagna di informazione e sensibilizzazione in vista del voto referendario. Nel presentare l’appuntamento, Roberto Berardi e Valentina Corsetti sottolineano il significato politico dell’iniziativa: «Questo referendum rappresenta un passaggio decisivo per il futuro del nostro Paese. Forza Italia è in campo con chiarezza e responsabilità per sostenere il Sì, convinta che le riforme siano uno strumento necessario per rafforzare le istituzioni, garantire maggiore stabilità e rendere l’Italia più moderna ed efficiente. Dal territorio parte un messaggio forte di partecipazione e impegno, che coinvolge amministratori, giovani e cittadini».

Secondo gli organizzatori, l’appuntamento di sabato segna l’avvio ufficiale della campagna referendaria per il Sì in provincia di Grosseto, con l’obiettivo dichiarato di informare e coinvolgere la comunità locale in un confronto definito aperto e costruttivo.

L’incontro al Bastiani è aperto alla partecipazione di cittadini, amministratori e realtà associative interessate al dibattito sulle riforme istituzionali.