GROSSETO – Girone di andata terminato nella seconda fase dei campionati di serie A e B targati Uisp, con Pathetic e Pezzotto che si laureano campioni di inverno al giro di boa.

In serie A, infatti, il team di Poli batte 10 a 5 il Bivio Ravi (Braile 3) e respinge l’attacco delle inseguitrici, con una ottima prova corale in cui spiccano le doppiette di Angelino, Magini e Betti. Un altro bell’obiettivo raggiunto da una squadra “rookie”, seppur già nel passato si era distinto per la qualità e la futuribilità della propria rosa. Alle spalle della capolista emergono Atletico Barbiere e Los Ladrones: i ragazzi di Di Girolamo la spuntano 4-3 contro un Udpc Gs in salute, ma che si deve inchinare davanti al tris di Bruni, mentre la tripletta del rientrante Raffaele Scala fa ripartire Nucciotti e compagni, che si impongono con un tennistico 6 a 4 sugli Sbronzi di Riace. Infine, strappa il primo successo di questa fase l’Immobiliare Rossi, che si affida al poker di Pieri per fiaccare il tentativo di rimonta in classifica della Tpt Pavimenti: 6 a 5 il risultato finale.

In serie B, invece, come detto è il Pezzotto a chiudere in vetta a metà campionato, con la squadra di Petroselli che prova a incrementare il margine rispetto al resto della compagnia. Spettacolare e incertissima la sfida con il positivo Ac Campetto, che va ko solo 9 a 8 al termine di un match vibrante in cui splende la cinquina di bomber Lunghi. Con la gara tra Fc Abitando e Cassai Gomme rinviata alla prossima settimana, i Celestini ne approfittano per portarsi temporaneamente al secondo posto con il 5 a 1 sul Vets, in cui è decisivo il tris di Lanzini, mentre non basta il solito Ferrini allo Sciangai per muovere la classifica: l’ex squadra dell’attuale capocannoniere infatti, gli Underdogz, passano per 6 a 5 grazie al poker dell’intramontabile Manuel Peruzzi.

In serie C continua il duello a distanza tra Car Center ed Endurance Team, con il team di Iacchini che respinge ancora una volta l’assalto della squadra del presidente-capitano Meattini. Ciacci e Gabriele De Luca, come spesso accade, sono i risolutori della partita dell’Endurance Team, che batte piuttosto nettamente (8-3) un’altra big come il Baraonda, ma Gabriele Fazzi, con la sua doppietta, spiana la strada alla tennistica affermazione (6-4) del Car Center contro il Gorarella Mobilino 2 (Nicotini 3). Il terzo incomodo del girone rimane il Barbagianni Carrozzeria Tirrena di Chigiotti, che si affida ai poker di Priore e Vincenzo De Luca per piegare 10 a 6 il Ristorante Celeste (Tusa 4), mentre la coppia Raia-Gjuzi alimenta l’ottimo momento del Poggione, che ottiene il secondo successo consecutivo con il 7 a 5 sugli Avengers (Stringara 3). Infine, salomonico pareggio tra Podere Curtatone e Angolo Pratiche: nel 7 a 7 finale spiccano le quaterne di Marchi da una parte e Ceri dall’altra. Riposava l’Fc Aura.