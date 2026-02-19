MASSA MARITTIMA – Si è costituito anche a Massa Marittima il Comitato per il No al referendum sulla giustizia. Il Comitato nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto pubblico e partecipazione in vista del voto, e da subito è aperto a nuove adesioni da parte di associazioni, realtà sociali e singole cittadine e cittadini.

I primi soggetti costituenti sono: Sinistra Italiana e Pd Massa Marittima, Spi Cgil e Anpi Massa Marittima.

«Le ragioni del No riguardano la tutela dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e delle garanzie previste dalla Costituzione – affermano dal comitato -. Questa Carta, che ha protetto il Paese anche negli anni più difficili della Repubblica, non può essere “ritoccata” in un punto così delicato rischiando di sottoporre la magistratura a un controllo più stretto del politico di turno. Quando esponenti di governo arrivano a sostenere che queste modifiche “farebbero comodo” anche a chi oggi è all’opposizione, il messaggio implicito è che una magistratura più controllabile diventerebbe uno strumento nella disponibilità di chi governa. Una prospettiva che non riguarda solo gli addetti ai lavori: indebolire l’autonomia della magistratura significa, passo dopo passo, ridurre le tutele effettive per tutti i cittadini. Questa riforma è l’ennesima riprova di una politica che guarda solo a se stessa non a chi deve rappresentare».

«Il Comitato ritiene che la giustizia abbia bisogno di interventi concreti e utili alla vita delle persone: norme efficaci, investimenti, assunzioni e potenziamento degli uffici, a partire dal percorso già avviato con la riforma Cartabia. L’obiettivo deve essere una giustizia più vicina ai cittadini, e imprese, che devono avere certezze della pena e processi più snelli, non rimanere bloccati nelle aule per anni».

«Oltre alla campagna elettorale porta a porta e al volantinaggio, il comitato sta organizzando due iniziative pubbliche nel mese di marzo – conclude il comitato -. Nel frattempo rimane aperto a qualsiasi contributo propositivo e alla partecipazione alla campagna per il No, da parte di singoli cittadini e associazioni. Per adesioni e informazioni:

Luca Angeli (Sinistra Italiana Massa Marittima): 340 8902558

Beatrice Cillerai (Pd Massa Marittima): 333 2894816

Stefano Vermigli (Spi Cgil Massa Marittima): 0566 903738».

Nella foto, da sinistra: Stefano Vermigni (Spi Cgil Massa Marittima) Anna Maria Fidanzi (Anpi) e Luca Angeli (Sinistra Italiana Massa Marittima).