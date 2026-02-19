CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche la Pro soccer lab parteciperà domenica 22 febbraio alla seconda edizione della “Partita applaudita”, l’iniziativa organizzata da Figc, Calcio fair play, Lega nazionale dilettanti, Aia e Aiac, che ha come obiettivo quello di promuovere e rafforzare temi quali il rispetto, il fair play e la lotta al bullismo nel mondo dello sport, a partire proprio dal calcio giovanile.

“Troppe volte abbiamo assistito anche durante partite di calcio giovanile – spiega Dasha Plutnik, vicepresidente Pro soccer lab – a insulti o frasi irripetibili provenienti dagli spalti all’indirizzo dei ragazzi o dell’arbitro. Siamo felici di prendere parte anche noi a questo evento per promuovere il rispetto reciproco, sul campo e fuori, continuando il percorso che abbiamo già intrapreso con la creazione del premio alla migliore tifoseria, istituito già da qualche anno nei nostri tornei, per premiare la tifoseria più colorata, corretta e folcloristica”.

A scendere in campo, domenica alle 11.30, sul terreno di gioco Marco Nucci del centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, saranno i Giovanissimi under 14 guidati dagli allenatori Paolo Agresti e Marco Niccolini, che se la vedranno con i pari età dell’Audace Isola d’Elba. Prima dell’inizio della gara i due capitani leggeranno al pubblico un testo fornito dagli organizzatori in cui chiederanno ai presenti di sostenere le due formazioni soltanto con applausi, per dare così un segnale positivo spronando il pubblico a partecipare solo per incoraggiare, contrastando il clima di nervosismo che purtroppo troppo spesso si respira anche durante le partite di calcio giovanile.

La stessa formazione dei Giovanissimi under 14 sarà impegnata, dal 21 al 24 maggio, nella seconda edizione del “Memorial Carlo Zecchini” sui vari impianti di Grosseto. Per informazioni e aggiornamenti sul torneo è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o ancora la pagina Facebook o il profilo Instagram e Tik Tok della Pro soccer lab.