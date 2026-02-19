VIGNALE RIOTORTO – Intervento dei Vigili del Fuoco di Follonica per un incendio sviluppatosi all’interno di una struttura adibita a rimessaggio agricolo, situata presso un’azienda in località Vignale, nel Comune di Piombino (LI) questa mattina, 19 febbraio.

La struttura conteneva circa 30 rotoballe di fieno, due trattori e una barca, completamente distrutti dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono state avviate con acqua e schiuma, in particolare sulle parti in vetroresina – tra cui l’imbarcazione – al fine di limitare la produzione di fumi potenzialmente inquinanti. Successivamente, le squadre si sono concentrate sul lato sud della struttura, dove, a causa della direzione del vento, le fiamme tendevano a propagarsi oltre il perimetro del capannone. Durante le operazioni è sopraggiunta in rinforzo la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cecina, competente per territorio, che ha assunto il presidio dell’intervento.

L’incendio è stato circoscritto all’interno dell’area della struttura e non ha coinvolto materiali esterni né persone. Non si registrano feriti né casi di intossicazione.