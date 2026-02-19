FOLLONICA. Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio nell’area dove un tempo sorgeva il depuratore, tra il centro e l’ex Ilva. Da poco sono terminate le opere di bonifica dei rifiuti, il cantiere adesso procederà con la realizzazione del parcheggio anche dopo l’abbattimento del vecchio silos che da decenni faceva parte del paesaggio urbano di quella parte di città. Uno spettacolo fatiscente che finalmente è stato cancellato (Foto di Giorgio Paggetti).

Durante i lavori, rallentati anche dalle frequenti piogge di questo inverno, sono stati trovati anche 200 metri cubi, in più rispetto alle stime iniziali, di rifiuti che sono stati prima analizzati e poi trattati per lo smaltimento.

«I lavori – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Poggetti che abbiamo contattato – dureranno ancora alcuni mesi, il cantiere dovrebbe chiudersi sicuramente dopo l’estate. A breve porteremo una variazione al progetto in giunta. Le modifiche al progetto erano già state annunciate. Riguardano l’ingresso al parcheggio che sarà da Senzuno e non da viale Europa, il minore numero di posti auto rispetto al progetto originario e la piantumazione di più alberi».

Il nuovo parcheggio dovrebbe garantire dai 100 ai 110 posti e sarà collegato con quello già esistente di piazza Nassirya.