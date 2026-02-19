SCARLINO – Conto alla rovescia per il Trofeo Cala Violina Memorial Luca Neri e Marco Barberini, con protagonista la Compagnia degli Arcieri di Scarlino – Apiana Extirpe 09LEON. Nello splendido scenario di Cala Violina si terranno fra il 28 febbraio e il 1 marzo, due gare sportive di tiro con l’arco di campagna in seno al campionato regionale 2026 e valide per l’iscrizione al campionato italiano 2027.

Un appuntamento questo che va in scena ormai da 25 anni e che ha visto crescere sempre di più la partecipazione di arcieri provenienti da ogni parte d’Italia. In stretta collaborazione con il comune di Scarlino che gestisce il patrimonio boschivo della Regione Toscana che ricade nel proprio territorio, gli arcieri della 09LEON hanno preparato i percorsi, la messa in sicurezza degli alberi e la pulizia del bosco e della spiaggia in attesa di ricevere i 280 arcieri che, nel giro di due giorni dall’apertura delle iscrizioni hanno già praticamente esaurito i posti disponibili.

“La gara di Cala Violina è il nostro fiore all’occhiello e l’evento più impegnativo per la nostra compagnia – dichiara Patrizio Biagini, presidente della 09 Leon – Negli anni ha portato a Scarlino centinaia di arcieri e i loro familiari. Ringraziamo il Comune di Scarlino e la Gestione Bandite per il patrocinio e la collaborazione accordataci. Quest’anno sarà presente anche Flavia Arioni, Presidente della FIARC (Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna) e questo è per noi un ulteriore riconoscimento”.

Nelle due giornate di gara l’area interessata sarà controllata dagli arcieri della compagnia scarlinese. Appositi segnali e personale addetto assisterà i visitatori della zona e dell’evento in corso, indicando i tratti dei sentieri interdetti per motivi di sicurezza.

Il tiro con l’arco è una disciplina sportiva completa che fonde benefici fisici quali tonificazione, respirazione, postura a quelli mentali come concentrazione e autostima, con una forte componente sociale. Inclusivo e accessibile a tutte le età e abilità, permette l’integrazione, facilitando la socializzazione con allenamenti, gare e un ambiente comunitario. Sebbene sia percepito come uno sport individuale, la vita di compagnia, le gare e le attività all’aperto, favoriscono la nascita di nuove amicizie e il senso di comunità.