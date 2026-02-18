CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È stata organizzata stamani, 18 febbraio, presso la sala consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia, la donazione simbolica di un assegno di 3.551 euro all’associazione “Insieme in Rosa” da parte di Unicoop Etruria.

I fondi raccolti – già versati all’associazione nei giorni scorsi – sono il risultato dell’iniziativa “Verde Speranza” che da marzo a dicembre 2025 ha coinvolto i supermercati Coop di tutta Italia mettendo in vendita rose, calle, azalee a supporto di tante associazioni attive sui singoli territori in cui operano le diverse Cooperative, in ambito della ricerca sulle cure oncologiche e progetti di prevenzione.

La consegna dell’assegno è avvenuta alla presenza della sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, della residente dell’associazione “Insieme in Rosa” Donatella Guidi e di Silvia Masini, consigliera di sorveglianza di Unicoop Etruria.

«Desidero ringraziare Unicoop Etruria, i soci e tutti i clienti che hanno partecipato all’iniziativa Verde Speranza per la sensibilità e la generosità dimostrate. Questa donazione rappresenta per la nostra associazione un sostegno concreto e prezioso per portare avanti le attività di prevenzione, informazione e supporto alle persone che affrontano un percorso oncologico sul nostro territorio. In particolare, il contributo ricevuto sarà un aiuto fondamentale per l’acquisto dei fiducials, piccoli marcatori in oro utilizzati nei trattamenti di radioterapia per rendere le cure più precise ed efficaci, destinati al reparto di Radioterapia dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto. Un gesto che si traduce direttamente in un miglioramento della qualità delle cure per i pazienti.» Donatella Guidi, presidente associazione “Insieme in Rosa”.

“Come amministrazione comunale siamo molto grati ad Unicoop Etruria per aver scelto di sostenere una delle associazioni benefiche più attive del nostro territorio, un’associazione nata e cresciuta a Castiglione della Pescaia che è diventata nel tempo un vanto per tutta la provincia di Grosseto riuscendo a coinvolgere i 28 comuni presenti e che lavora 365 giorni all’anno nella raccolta fondi per acquisito di macchinari e attrezzature ospedaliere fondamentali per l’oncologia e non solo. La speranza nella medicina è la forza che dobbiamo nutrire costantemente per riuscire a vivere meglio e più a lungo” ha detto Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia.

“Siamo orgogliosi di poter consegnare questa donazione all’associazione Insieme in Rosa, frutto della partecipazione e della generosità di soci e clienti della Cooperativa. Attraverso la vendita di piante e fiori nei nostri supermercati, abbiamo potuto trasformare un gesto semplice in un segno concreto di sostegno verso chi affronta la malattia. Come Coop, crediamo che il valore della cooperazione si esprima nel prendersi cura delle persone e delle comunità in cui viviamo. Questa iniziativa dimostra che insieme possiamo contribuire a sostenere la ricerca, migliorare i servizi di cura e prevenzione e dare speranza alle persone” ha aggiunto Silvia Masini, Consigliera di Sorveglianza Unicoop Etruria.