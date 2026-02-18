GROSSETO – È in avvicinamento sulla Toscana una perturbazione atlantica, il cui fronte freddo transiterà nella mattina di domani, giovedì 19 febbraio. Deboli piogge sono previste già oggi, mercoledì 18, sulle zone settentrionali, in particolare nel nord-ovest, ma è da domani che le precipitazioni si faranno più diffuse: inizialmente sulla provincia di Massa-Carrara e sull’Appennino tosco-emiliano, poi, dalla mattinata, sulle altre zone.

Sempre da domani domani, giovedì, dalla mattina ed a partire dalle zone costiere, venti in rotazione a ponente ed in rinforzo su tutta la regione.

Alla luce di questi fenomeni la Sala operative della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalla mezzanotte fino alle ore 18 di giovedì 19 febbraio, interesserà le aree nord-occidentali e quelle appenniniche fino alla Valtiberina.

Per il vento forte il codice giallo sarà in vigore, in tutta la regione, dalle 7 fino alle 18 di domani, mentre per le mareggiate, dalle 15 alla mezzanotte di domani, su costa centro-nord e arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

