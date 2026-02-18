FOLLONICA – Il circolo Che Guevara di Rifondazione Comunista Follonica organizza un’iniziativa pubblica per discutere le conseguenze della politica di Donald Trump in Italia e in Europa. L’evento, intitolato “Rompere con Trump”, si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 16,30 al Casello Idraulico di via Roma.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione e di dibattito sulle politiche aggressive e reazionarie del governo Trump, che stanno avendo gravi ripercussioni sull’Italia e sull’Europa. Verranno analizzate le conseguenze della politica di Trump sulla pace, sull’ambiente, sui diritti dei lavoratori e delle donne e sulla cooperazione internazionale, ma verranno presentate anche le iniziative delle realtà sociali italiane che già da tempo si stanno mobilitando sull’onda del Movimento statunitense No Kings, nato proprio per opporsi alle politiche attuate dal presidente americano.

Introdurrà l’iniziativa Francesco Ciompi, consigliere comunale di Follonica a Sinistra.

Interverranno Stefania Amarugi, segretaria provinciale Rifondazione Comunista che affronterà il tema delle reti fasciste internazionali. Chiara Marchetti, presidente associazione Restiamo Umani illustrerà come i diritti civili, umani e sociali sono sotto attacco. Federico Bianchi, Giovani Comunisti Follonica, comunicherà le iniziative mondiali e nazionali in atto contro la politica di Trump. Enrico Calossi, Rifondazione Comunista Follonica, affronterà invece la questione della Groenlandia e della partecipazione italiana al Bord of Peace.

Le conclusioni saranno affidate a Gianluca Quaglierini, segretario del circolo locale di Rifondazione Comunista.

Sono invitati tutti e tutte coloro che vogliono discutere e agire contro le politiche di Trump e dei suoi alleati in Italia e in Europa.