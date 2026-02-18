GROSSETO – Il Leopoldo II di Lorena di Grosseto ancora una volta dà priorità all’inclusione.

Sotto la guida del professor D’Onofrio con il suo Giardino di Leopoldo (laboratorio creativo inclusivo), il supporto delle educatrici Sofia Ongaro e Valeria Urso della coperativa Uscita di Sicurezza, e la partecipazione entusiasta dell’intero dipartimento di sostegno coordinato dalla professoressa Vizzi, si è realizzato un vero e proprio happening a favore dei ragazzi con bisogni educativi speciali.

Facendo rete con i rappresentanti di istituto si è andati oltre la semplice sensibilizzazione trasformando il martedì grasso in un momento di festa senza barriere.

Alla sfilata di costumi e maschere è seguita una caccia al tesoro favorendo in tal modo la creazione di squadre miste con l’unico obiettivo di divertirsi uniti, in modo sano e spensierato. Il forte sentimento di appartenenza e di unione tra studenti e docenti del Leopoldo, ormai riconosciuto sul territorio, ha così segnato una nuova riuscita della dirigenza a nome Simoni.