GROSSETO – Dalla vertenza Venator di Scarlino alla lotta al caporalato in agricoltura, fino alla raccolta firme per sostenere il servizio sanitario nazionale. Sono questi i temi al centro della nuova puntata de Il tempo di un caffè, che ha ospitato Monica Pagni, segretaria provinciale della CGIL di Grosseto.

Si parte dalla lunga crisi della Venator di Scarlino, poi acquisita dal gruppo Solmine: «È finito un incubo durato quattro anni – ha detto Pagni –. La soluzione è importante e ne siamo contenti. Certo, se si fosse intervenuti prima non avremmo perso tanti posti di lavoro, sia nell’indotto sia tra i dipendenti». Ora l’obiettivo è la ripartenza a pieno regime dell’attività produttiva, con la prospettiva di recuperare parte dell’occupazione persa.

Altro fronte aperto è quello del contrasto al caporalato. Proprio in questi giorni è partito un processo nato da una denuncia presentata anni fa dalla categoria Flai Cgil. Parallelamente, un’indagine condotta insieme alla Camera del lavoro di Siena ha acceso i riflettori su situazioni critiche nell’area dell’Amiata, con aziende agricole senza terra riconducibili a comunità straniere. Dopo un’iniziativa pubblica a Sovicille a gennaio, le prefetture di Grosseto e Siena hanno raccolto le proposte del sindacato. «Per noi non basta denunciare – ha spiegato Pagni – ma servono soluzioni concrete. Abbiamo ottenuto impegni precisi e continueremo a vigilare».

Infine la sanità. La Cgil nazionale ha avviato una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare il servizio sanitario pubblico e universale. «Il definanziamento sta mettendo in crisi il sistema – ha sottolineato Pagni –. Serve una soglia minima di finanziamento e una vera valorizzazione del personale sanitario, che dopo il Covid è stato dimenticato». Nei prossimi giorni partirà anche in Maremma la raccolta firme, nelle piazze e nei luoghi di lavoro.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

