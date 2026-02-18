GROSSETO – Il presidente provinciale Fiesa Alessio Bizzarri è stato nominato nella giunta nazionale della categoria.

«Mi sento onorato e lusingato per questa nomina, e spero di poter dare il mio apporto, anche grazie al bagaglio di esperienza che porto con me».

«Spero di poter essere un punto di riferimento per i colleghi, i commercianti e mi farò da tramite tra le loro esigenze e gli organismi nazionali dell’associazione. Proprio per questo mi metto sin da subito a disposizione dei soci per portare le istanze della Maremma alla Fiesa nazionale».

«Siamo fieri ed orgogliosi del coinvolgimento di Alessio ai livelli nazionali della nostra associazione – afferma Marco di Giacopo per Confesercenti -. Il suo ruolo è doppiamente importante, perché rappresenta sia il commercio alimentare di vicinato, che il settore della lavorazione carni con la sua nota attività di macelleria. Del resto temi come spesa alimentare, qualità e sostenibilità della filiera, ma anche il mantenimento delle botteghe alimentari sono all’ordine del giorno e con Alessio siamo certi che verranno rappresentati nel migliore dei modi».

Durante l’assemblea si è posta l’attenzione sui costi di gestione e sullo smaltimento rifiuti ed è stata ribadita la richiesta di una fiscalità di vantaggio per le imprese di vicinato, si è parlato delle transazioni elettroniche, ed è stata proposta una maggiore sensibilizzazione dei piccoli comuni nell’organizzazione di eventi per la promozione dei prodotti tipici sottolineando il ruolo della cultura alimentare, un concetto, questo, molto caro a Confesercenti Grosseto che da anni sostiene l’importanza dell’enogastronomia anche da un punto di vista turistico e porta avanti il progetto del Tortello maremmano Igp.