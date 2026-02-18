GROSSETO – Il tennis grossetano continua a scrivere pagine importanti nella storia sportiva nazionale. Con la pubblicazione delle classifiche ufficiali del Grand Prix Scuole Tennis 2025, il Circolo Tennis Grosseto (CT Grosseto) ha confermato, ancora una volta, di essere una delle realtà più floride e competitive dell’intero panorama italiano.

I dati emersi dal report federale, che aggrega i risultati ottenuti nell’anno solare 2025 da tutte le scuole tennis d’Italia (dalle Top School alle Club School), certificano un risultato straordinario: il CT Grosseto si posiziona come nona scuola tennis d’Italia in classifica assoluta su un totale di ben 2.095 scuole monitorate. Un piazzamento che inserisce di diritto il circolo maremmano nell’élite del tennis giovanile nazionale.

Ancora più significativo è il risultato specifico nella categoria di appartenenza. Il CT Grosseto si è laureato Seconda Standard School d’Italia su 419 scuole di pari livello, sfiorando il gradino più alto del podio per una differenza minima di soli 25 punti rispetto alla prima classificata. Non si tratta di un exploit isolato, ma della conferma di un percorso di crescita costante che vede il circolo protagonista da anni. Dopo essere stato la prima scuola tennis d’Italia a livello giovanile nel 2023 e aver conquistato il titolo di prima Standard School d’Italia nel 2024, il secondo posto del 2025 ribadisce la qualità tecnica e formativa offerta dallo staff grossetano.

“Quando è il campo a parlare da anni, tutto il resto passa in secondo piano – commenta Paolo Borghi, Presidente del Circolo – Questi risultati, che hanno premiato il lavoro della dirigenza e dei maestri, sono il frutto del duro lavoro quotidiano, ma soprattutto del talento e della dedizione dei nostri ragazzi. Sono loro che, portando il nome del CT Grosseto in giro per l’Italia e non solo, hanno reso il nostro circolo un punto di riferimento riconosciuto tra i giganti del tennis nazionale. A loro va il nostro più grande ringraziamento e orgoglio.”

Con questo ennesimo riconoscimento in bacheca, il CT Grosseto non si ferma: lo staff è già al lavoro per la nuova stagione, con l’obiettivo di continuare a formare atleti e confermare l’eccellenza raggiunta.