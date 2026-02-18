GROSSETO – Proseguono le presentazioni del comitato Remigrazione e Riconquista e della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, che ha superato la quota di 115mila firme a poco più di due settimane dal suo lancio in forma digitale.

Luca Marsella, presidente del Comitato, sarà quindi a Grosseto, dove presenterà in conferenza stampa la propria proposta di legge presso il “Caffè Carducci” (Corso Carducci 18) il 20 febbraio alle 12:30, con la presenza del consigliere comunale Gino Tornusciolo.

“Dopo le storiche manifestazioni di Brescia e Piacenza – affermano – e in vista di quella di marzo proprio in Toscana, a Prato, prosegue l’avanzata del comitato in una regione, la Toscana, che è quinta per numero di firme raccolte e che mostra finalmente segnali di fermento e cambiamento contro il dominio politico della sinistra”.