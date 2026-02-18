CASTEL DEL PIANO – Nonostante un inverno segnato da temperature sopra la media e da un clima sempre più difficile, la stagione 2025/2026 dello Sci Club Castel del Piano sta brillando per risultati e prospettive.

Grazie all’innevamento artificiale del Prato delle Macinaie sul Monte Amiata, gli allenamenti non si sono mai fermati, permettendo al club di accogliere e preparare atleti provenienti dalle province di Grosseto, Siena, Livorno, Orvieto e Viterbo.

Il nome in evidenza è quello di Luca Picotti per la categoria Ragazzi, che ha conquistato la qualificazione agli Interappenninici in programma a Campo Felice dal 17 al 20 febbraio. Un traguardo di prestigio che lo proietta tra i migliori giovani del centro-sud e che lo avvicina anche alle fasi nazionali del celebre Pinocchio sugli Sci.

Ottime prove anche per Manuel Castlunger e Franco Ciaffarafa tra i maschi, mentre nel settore femminile si sono distinte Rachele Rosi e Gioia Franceschelli, confermando la crescita del gruppo.

Tra i più piccoli arrivano ancora soddisfazioni: Jacopo De Rossi e Giacomo Castlunger hanno centrato la qualificazione alle finali nazionali del Gran Premio Giovanissimi, in programma al Passo del Tonale.

La mancanza di neve naturale non ha quindi minimamente interferito con l’attività del club o sulla voglia di agonismo e crescita dei suoi giorni tesserati. Per prepararsi al meglio, gli atleti hanno già affrontato quattro moduli di allenamento sulle Alpi, guidati dai tecnici federali Giacomo Sbrolli e Mirco Pierattoni.

Una dimostrazione di dedizione e organizzazione che va oltre le difficoltà climatiche: meno neve, ma più determinazione. E i risultati, oggi, lo dimostrano.