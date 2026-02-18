CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Questa mattina, 18 febbraio, il centro di raccolta di Castiglione della Pescaia è stato interessato da un guasto tecnico.
Il personale del centro ha immediatamente attivato le verifiche del caso e richiesto un intervento di riparazione.
I tecnici hanno effettuato un primo sopralluogo e programmato un ulteriore intervento per domattina.
Di conseguenza, per consentire la riparazione e il ripristino dei luoghi, nella giornata di domani, 19 febbraio 2026, le attività del Centro di raccolta saranno sospese.