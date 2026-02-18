BRACCAGNI – Da alcuni giorni a Braccagni serpeggia un po’ di preoccupazione per quello che è un presidio di sicurezza che, in paese, è presente da sempre, ossia la caserma dei carabinieri che potrebbe essere accorpata a Grosseto e dunque essere “tolta” alla frazione.

La sede dell’arma si trova nella zona di via Garibaldini, verso la stazione, in via Fabrizi.

Una struttura che ospita non solo la caserma ma anche alcuni alloggi tra cui quello del maresciallo.

Purtroppo sembra che la storica sede, che l’Arma ha in affitto da decenni, sarà presto indisponibile. In questo caso la priorità sarebbe quella di trovare una nuova stazione, anche perché se verranno accorpati a Grosseto sarà molto difficile che si torni indietro, anche se in seguito dovesse rendersi disponibile una struttura consona.

Un progetto di “riorganizzazione” che è già in atto altrove (a Buriano ad esempio, anche se lì il problema era strutturale), ma che per un paese come Braccagni significherebbe un ulteriore servizio che viene meno, oltre che un presidio di sicurezza in un paese spesso funestato da furti in appartamento.

Una situazione che, dicevamo, preoccupa non poco i cittadini, tanto che in molti stanno pensando anche ad una raccolta firme per far sentire la propria voce e far capire l’importanza che i carabinieri hanno per la sicurezza del paese.