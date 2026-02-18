GROSSETO – Successi labronici per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno, che hanno preso parte alla prima prova del campionato a squadre di federazione categoria LC3 e LD3 base e avanzato tenutasi a Livorno, scendendo in pedana con ben 19 atlete, molte delle quali al loro esordio in queste categorie.

Vince nella categoria LC3 avanzato allieve la squadra composta da Miriam di Gregorio, Emma Mori, Aurora Romiti e Mia del Ghianda, tutte al loro debutto in questa categoria.

Medaglia d’oro nell’LD3 avanzato per il team composto da Sofia Biagiotti, Linda Zambernardi, Petra Parmesani e Alessia Lori e argento dell’ LD3 base per quello formato da Perla Girelli, Daria Pezzuto e Giulia Lori.

Terzo posto per le più piccoline Ede de Santis, Margherita Rossi, Maria Gisella Gaggioli e Gioia Greco, al debutto in LC3 base.

Per finire, un quarto posto di valore per le debuttanti junior LC3 base Anna Capasso, Giulia Zoppas, Giulia Martellucci e Martina Radiconi

Nonostante l’emozione si sia fatta sentire ancora molto, le atlete sono riuscite a portare a casa una buona performance che lascia però, al tempo stesso, un ampio margine di miglioramente per le prove successive.

Le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali si ritengono soddisfatte dai risultati ottenuti e sono pronte per tornare in pedana questa domenica a fianco delle atlete della categoria LB3 base allieve e junior.