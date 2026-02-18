GROSSETO – I lavori erano iniziati nel giugno del 2025 e sarebbero dovuti terminare a gennaio di quest’anno. Il cantiere però è fermo da tempo. Durante i lavori infatti è stato necessario convocare la conferenza dei servizi per intervenire su una conduttura che transitava proprio nella parte finale dell’opera.

Stiamo parlando della “bretella” che, una volta ultimata, unirà la zona di via Pakistan con via Giordania dando una risposta importante int termini di collegamento ad una delle via più importanti della zona industriale nord di Grosseto. La sua conformazione ad anello infatti per via Giordania rappresentava un limite. A breve tra l’altro sarà attivo anche il nuovo centro di raccolta dei rifiuti ingombranti e l’apertura della brtella diventerà decisiva per evitare di congestionare il traffico che inevitabilmente crescerà.

La zona è in forte espansione e negli ultimi mesi sono stati realizzati anche dei nuovi capannoni che ospitano nuove aziende.

Tornando al cantiere i lavori dovrebbero riprendere a breve visto che la conferenza dei servizi si avvia alla conclusione. Questo consentirà la riapertura del cantiere e il completamento dell’opera che era stata finanziata con un investimento di circa 458mila euro.