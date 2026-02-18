MASSA MARITTIMA – Il Rotary Club di Massa Marittima organizza il convegno “Alimentazione consapevole”, in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle 17.30 nella Sala dell’Abbondanza. L’iniziativa, patrocinata dall’Università degli Studi di Siena, è aperta alla cittadinanza con ingresso libero.

“L’incontro offrirà un’occasione di approfondimento sul rapporto tra alimentazione e salute, affrontando in modo chiaro e accessibile temi di grande attualità – dichiarano gli organizzatori -: il ruolo del microbiota intestinale e dei nutrienti che lo sostengono, i polifenoli e le proprietà protettive dell’olio, la nutrizione personalizzata basata sull’interazione tra geni e alimenti, le interazioni tra farmaci e cibo, fino all’importanza dell’alimentazione per il benessere quotidiano e la performance fisica”.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e, più in generale, a chiunque sia interessato ai temi del benessere e della salute, dalla popolazione nel suo insieme agli studenti, fino alle realtà associative, comprese quelle sportive.

“Grazie ai contributi di docenti dell’Università di Siena e di professionisti del settore, il pubblico potrà partecipare a un momento di informazione e confronto su temi che incidono direttamente sulla qualità della vita – concludono -. Con questa iniziativa il Rotary Club di Massa Marittima rinnova il proprio impegno nel promuovere conoscenza, prevenzione e consapevolezza, invitando la comunità a condividere un’occasione di crescita culturale e sociale”.