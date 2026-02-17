RIBOLLA – Sono Samuele Luppichini della Stefan e Raimondas Rumsas della Belle Equipe a mettere le mani sul trofeo Bastione Rimembranza. La manifestazione di ciclismo amatoriale valida anche come quarta prova del “Corri in Provincia”, ha visto alla partenza domenica scorsa a Ribolla, 108 corridori provenienti da tutto in centro Italia. Come sempre la gara è stata organizzata dal Marathon Bike – Acsi con il patrocinio della a Provincia di Grosseto supportata dalla Banca Tema e Cantina Vini di Maremma. Giornata davvero bella in tutti sensi, con una partecipazione così elevata da costringere gli organizzatori a predisporre due partenze, nonostante il percorso non avesse mai dato nessun tipo di problemi in passato. Anche l’arrivo fatto a un chilometro dall’abitato di Montemmassi è uno dei più belli e sicuri, con gli ultimi 500 metri al 4% di dislivello.

Davvero in stato di grazia Luppichini e sin dalle prime battute. Il corridore della Stefan ha battuto in volata altri quattro corridori che avevano promosso la fuga con lui. In ordine sono arrivati il grossetano Federico Bartalucci, il senese Bernardo Angiolini, Benedetto Fattoi e Federico Fruscini. Grande battaglia tra i cinque contendenti che hanno a più riprese provato ad arrivare da soli ma niente da fare. Poi la grande volata di Luppichini che non ha lasciato scampo agli altri. Volata del gruppo inseguitrice vinta da Giacomo Frangipane. Nella seconda partenza sicuramente meno combattuta della prima, ma è stata interessatene lo stesso. Fuga praticamente dopo pochi chilometri con nove corridori dentro, dove spiccava ovviamente il nome di Raimondas Rumsas della Belle Equipe poi vittorioso alla fine staccando gli altri a quattro chilometri dalla fine. Nella fuga vincente c’era il castiglionese Adriano Nocciolini, Fabrizio Mariottini, Iuri Pizzi, Valerio Sarti, Loriano Giannini, Roberto Maggioli, Andrea Roncucci e Samuele Bennati. Sul podio oltre a Rumsas al secondo posto si è piazzato Fabrizio Mariottini e terzo Iuri Pizzi. Questi i premiati delle rispettive categorie: Federico Bartalucci, Federico Fruscini, Vincenzo Borzi, Andrea Amorevoli, Roberto Maggioli, Loriano Giannini, Francesco Garuzzo e tra le donne Marianna Paci.