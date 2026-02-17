FOLLONICA – Melograno società cooperativa sociale, realtà di riferimento nella gestione di canili e nell’erogazione di servizi cinofili professionali, annuncia con fermezza il completamento dell’aggiornamento del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (Mog) ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’intervento si è reso prioritario per recepire tempestivamente le novità introdotte dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha ufficialmente inserito i delitti contro gli animali tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Una scelta di etica e responsabilità sociale

In un settore delicato come quello della gestione dei canili, la conformità normativa non è solo un atto burocratico, ma una promessa di cura. Mentre la nuova legge impone standard rigorosi per prevenire reati di maltrattamento e uccisione di animali (Art. 544-bis e segg. c.p.), Melograno società cooperativa sociale ha scelto di elevare ulteriormente i propri protocolli interni. L’aggiornamento del Mog rappresenta una garanzia di trasparenza per i cittadini, le pubbliche amministrazioni partner e, soprattutto, per gli animali ospiti delle strutture.

“Come cooperativa sociale, la nostra missione è intrinsecamente legata alla cura e alla protezione dei più fragili, inclusi gli animali – dichiara il presidente Luca Santoro -. Con questo aggiornamento, formalizziamo protocolli di controllo ancora più severi, assicurando che ogni azione compiuta dai nostri operatori cinofili sia ispirata ai massimi standard di etica, professionalità e rispetto per la vita.”

I pilastri dell’aggiornamento

L’integrazione del Modello 231 per Melograno ha previsto l’introduzione di:

Protocolli di monitoraggio costante: procedure rafforzate per la gestione sanitaria, l’alimentazione corretta e la stabulazione degli ospiti dei canili, prevenendo ogni forma di sofferenza.

Formazione specifica degli operatori: corsi di aggiornamento su benessere animale, etologia e nuove responsabilità penali per tutto il personale cinofilo.

Canali di segnalazione (Whistleblowing): strumenti protetti e riservati per segnalare tempestivamente qualsiasi condotta o anomalia non in linea con il codice etico della cooperativa.

Audit periodici e vigilanza: controlli interni costanti per verificare l’efficacia delle misure adottate e l’aderenza ai protocolli operativi.

In linea con la Costituzione

Con questa iniziativa, Melograno società cooperativa sociale riafferma il proprio impegno nel solco dell’Articolo 9 della Costituzione, che tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, riconoscendo gli animali come esseri senzienti meritevoli di una tutela giuridica autonoma e rigorosa.