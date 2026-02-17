GROSSETO – Grande entusiasmo domenica scorsa al Palazzetto dello sport della pallavolo Grosseto, dove si è svolto il torneo di mini volley Trofeo Città di Grosseto riservato alla categoria S3 di II° livello. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 50 bambine nate negli anni 2015, 2016 e 2017. Un pomeriggio straordinario, all’insegna della pallavolo, della condivisione e della crescita, che ha riempito il campo di sorrisi, colori ed energia contagiosi.

Le giovanissime atlete si sono affrontate con entusiasmo e determinazione, dimostrando non solo impegno e spirito di squadra, ma anche tanta voglia di divertirsi e mettersi alla prova. Sugli spalti, famiglie e amici hanno accompagnato ogni scambio con applausi e incoraggiamenti, contribuendo a creare un clima di festa che ha reso l’evento ancora più speciale.

A trionfare sono state due squadre della Pallavolo Grosseto, guidate con passione dalla coach Federica Brizzi. Sul gradino più alto del podio è salita la Pallavolo Grosseto 3 composta da Emilia, Evelin, Mia e Ginevra, protagoniste di una splendida prova di squadra. Secondo posto per la Pallavolo Grosseto 2 con Giorgia, Maria Vittoria e Clea, che hanno saputo distinguersi per grinta, collaborazione e determinazione.

“Un sentito ringraziamento – ha diramato a società grossetana – alla Virtus Maremma per la partecipazione e per aver contribuito con entusiasmo alla riuscita di questa bellissima giornata di sport e amicizia.

Al di là della classifica, la giornata ha rappresentato una preziosa occasione di confronto e divertimento, un momento importante per crescere insieme dentro e fuori dal campo. Il Trofeo Città di Grosseto si conferma così una tappa fondamentale nel percorso sportivo e umano delle nostre giovani: un’esperienza che insegna il valore dell’impegno, del rispetto e del gioco di squadra, ponendo basi solide per il loro futuro nello sport e nella vita. Grazie di cuore a Emi Supermercati di Via Orcagna a Grosseto”