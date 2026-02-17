GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 17 febbraio 2026

Ariete – Oggi sei reattivo e veloce, ma rischi di trascurare qualche dettaglio importante. Ascolta anche chi ti dà un parere diverso: può aprirti una prospettiva utile.

Toro – Stai cercando stabilità in un contesto che muta spesso. Il tuo approccio paziente ti aiuterà a mantenere salda la rotta anche nelle piccole tempeste.

Gemelli – Giornata vivace, piena di stimoli, forse troppi. Cerca di non accumulare troppi impegni e di lasciare margine per l’imprevisto. Una notizia inattesa può farti sorridere.

Cancro – Oggi ti muovi con più sicurezza del solito. Riesci a comunicare meglio i tuoi bisogni e a non sentirti in difetto. Un momento favorevole per chiarimenti.

Leone, segno del giorno – La tua energia è calda e travolgente. Ti muovi con sicurezza e sai rendere tutto più brillante. Hai anche una parola giusta per chi ha bisogno di incoraggiamento. Oggi puoi essere un riferimento vero.

Consiglio escursione: sali fino al Castello di Montemassi, nelle colline grossetane: da lassù il mondo sembra più piccolo, e tu, come oggi, sei in piena vista.

Vergine – Ti muovi con criterio, ma senti il bisogno di rallentare un po’. Oggi cerca di lasciare spazio anche al piacere e non solo al dovere.

Bilancia – Hai bisogno di equilibrio e bellezza intorno a te. Una giornata in cui anche i dettagli contano. Cura lo spazio, il tono, la parola.

Scorpione – Giornata intensa, ma produttiva. Riesci a trovare la chiave giusta per affrontare un dialogo che attendevi da tempo.

Sagittario – Sei in fermento: progetti, idee, iniziative. Oggi però ti giova prenderti anche un’ora di silenzio. La lucidità nasce anche nella pausa.

Capricorno – Stai portando avanti un lavoro importante, ma non tutto dipende da te. Affidati anche alla collaborazione.

Acquario – Sei brillante, ma oggi potresti sentirti poco ascoltato. Riformula la tua idea in modo più semplice: sarà apprezzata.

Pesci – Hai molta empatia oggi, ma attenzione a non farti carico di tutto. Ricorda che anche tu hai bisogno di cura.