GROSSETO – È tempo di premiazioni per #ilTourdeiPresepi, il tradizionale appuntamento dedicato al Natale organizzato da Il Giunco. Come ogni anno abbiamo chiesto ai lettori di inviarci le foto dei loro presepi per partecipare all’iniziativa.

Tantissime le creazioni proposte, da quelle più fedeli alla tradizione a quelle più artistiche e innovative, piccole o grandi scene che rappresentano la natività e che danno inoltre un’idea di quanto sia importante e radicata l’usanza del presepe anche in Maremma. Tre le categorie premiate: Famiglie, Associazioni e Parrocchie.

I vincitori

Per la categoria Famiglie ad aggiudicarsi il primo premio è Giulio Cesare da Grosseto. Al secondo posto il presepe “condominiale” realizzato dalle famiglie Funari e Trovó di Alberese (costruito dai bambini e assemblato con i genitori). Al terzo il presepe di Martina Tiribocchi di Orbetello.

categoria Associazioni a trionfare con Gruppo Scout Fse Grosseto 1. Per laa trionfare con i loro presepi sono le Coccinelle e i Novizi del Clan del

Nella categoria Parrocchie il premio va alla parrocchia San Giovanni Battista, nella chiesa santa Maria Goretti, realizzato da Pasquale, Eugenio, Pamela, Melania, Sara, Marco e Giovanni Iori.

Qui sotto trovate tutti i presepi che hanno partecipato.