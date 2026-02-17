GROSSETO – «Buche, asfalto già rovinato e qualche albero è già morto. Ufficialmente non è ancora finita e la greenway (che combacia con via De Barberi) è già da rifare». A lamentare la situazione alcuni lettori che raccontano: «Stiamo seguendo l’evoluzione di questa strada ormai da anni visto che i lavori sono partiti a maggio 2024. Un investimento che è costato 3 milioni e 650 mila euro e che secondo l’amministrazione doveva cambiare “il volto della città”» prosegue la nota di alcuni lettori che percorrono spesso via de Barberi per «accompagnare i figli a scuola alla Cittadella dello studente».

Il progetto

Il progetto prevedeva un percorso pedonale e ciclabile ombreggiato completamente illuminato con l’utilizzo, dove possibile, di materiali naturali e riciclati, aiuole drenanti per gestire le acque piovane in modo sostenibile, separando al contempo i percorsi.

Le criticità

«A due anni di distanza i lavori non solo non sono ancora finiti, ma sono addirittura da rifare. C’erano alberi grossi e importanti che sono stati tagliati per sostituirli con alberelli “stentarelli” come diciamo in Maremma, alcuni già morti, e la parte asfaltata della strada è già piena di buche» proseguono i lettori.

«Per concludere una scelta di opportunità: stringendo il diametro della rotonda il monumento tra via de Barberi e via Brigate partigiane si trova proprio sul bordo della rotonda: un vero e proprio muro, molto pericoloso in caso di incidente: forse sarebbe stato il caso di spostarlo al centro della rotonda».

La spiegazione

In realtà la strada non è stata ancora collaudata, segno che i lavori non sono ancora terminati. Il motivo è che l’impresa che ha fatto i lavori, suo malgrado, si è ritrovata una partita di bitume fallata, tanto che è già prevista, da parte della ditta, la riasfaltatura dei tratti di strada più scuri. Purtroppo però le insistenti piogge che si sono susseguite sulla maremma da gennaio non hanno fatto slittare i lavori sino ad ora. Appena il tempo sarà stabile dunque partirà la nuova asfaltatura di via de Barberi.