AMIATA – L’unione dei Comuni Amiata Grossetana comunica che è possibile presentare domanda per ottenere l’assegno di maternità 2026 erogato dall’Inps.
Per l’anno 2026 l’importo dell’assegno, se spettante in misura intera, è pari a € 2.065,50.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di affidamento preadottivo o adozione.
L’assegno può essere richiesto dalle madri residenti in uno dei Comuni aderenti all’Unione con Isee 2026 non superiore a € 20.668,26. In casi particolari, se la madre non può presentare la domanda, il beneficio può essere richiesto da altri soggetti aventi diritto (padre, adottante, affidatario, ecc.).
L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta ai sensi di legge, può essere presentata direttamente agli Uffici Segreteria dei Comuni aderenti all’Unione, oppure all’Ufficio Servizi educativi dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana, in Loc. Colonia 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (Tel 0564/965247- 965231).
In alternativa il modulo potrà essere inviato tramite pec al seguente indirizzo: [email protected] oppure tramite raccomandata A.R. all’Unione dei Comuni.
L’assegno sarà concesso dall’Unione con proprio provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’elenco degli aventi diritto sarà poi trasmesso all’Inps, che provvederà al pagamento.
L’avviso e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.cm-amiata.gr.it/it/page/assegno-di-maternita
Info: Ufficio Servizi Educativi Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana – Sandra Menichetti Tel. 0564/965231 e-mail: [email protected] – Alessandra Benanchi Tel. 0564/965247 e-mail: [email protected]