GROSSETO – L’avviso di approvazione definitiva del Piano strutturale del Comune di Grosseto è stato pubblicato sul Burt del 21 gennaio. Si conclude così un lungo percorso che ha dotato il Comune di uno strumento di pianificazione aggiornato alla normativa regionale.

«L’approvazione definitiva del Piano strutturale – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresenta un risultato strategico per la città: non è solo un adempimento tecnico, ma una scelta di visione, che definisce come vogliamo che il nostro territorio cresca nei prossimi anni, nel rispetto delle regole regionali e della tutela paesaggistica. È stato un percorso lungo e complesso, che ha richiesto responsabilità e determinazione. Oggi consegniamo alla comunità uno strumento solido, che dà certezze e pone le basi per una pianificazione più moderna e coerente. La risoluzione consensuale del contratto per il Piano Operativo è frutto di una decisione condivisa e trasparente, maturata alla luce delle oggettive difficoltà riscontrate. Non vi sono stati contrasti, ma la presa d’atto che fosse necessario ridefinire il percorso per garantire tempi e modalità più sostenibili. Il nostro impegno ora è accelerare sull’elaborazione del nuovo Piano Operativo, per offrire a cittadini e imprese regole chiare, opportunità di sviluppo e strumenti capaci di accompagnare la crescita del territorio in modo equilibrato e sostenibile».

«Ora può avviarsi la redazione del Piano operativo, necessario per attuare le strategie del Piano strutturale e aggiornare le regole urbanistiche locali. L’approvazione del Piano Strutturale – afferma l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi – segna un traguardo importante e ci permette di guardare avanti, avviando il Piano operativo. La scelta di risolvere consensualmente il contratto nasce da una valutazione condivisa e responsabile della situazione, senza alcun contrasto. Ringraziamo i professionisti per il lavoro svolto in questi anni e proseguiamo con l’obiettivo di dotare al più presto il territorio di uno strumento operativo efficace e aggiornato».

L’Amministrazione comunale e il raggruppamento di professionisti incaricato nel 2017 hanno deciso, «di comune accordo, di risolvere il contratto, preso atto dell’impossibilità di proseguire il servizio nei tempi e nelle modalità previste, dopo un impegno protratto ben oltre quanto stabilito. Non vi sono stati contrasti, ma solo la consapevolezza di non poter garantire un percorso sostenibile» conclude l’Amministrazione comunale.