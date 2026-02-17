FOLLONICA – Anche per il 2026 il Comune di Follonica ha previsto il bonus economico pensato per i bambini nati o adottati nel corso del 2025 e residenti a Follonica. Fino al 31 marzo 2026, i genitori di bambini nati o adottati nel periodo dal 1/1/2025 al 31/12/2025 e iscritti dall’origine all’anagrafe del Comune di Follonica possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario sotto forma di buoni acquisto per la prima infanzia compresi i farmaci omeopatici e i farmaci da banco spendibili presso le Farmacie e Parafarmacie convenzionate con il Comune di Follonica.

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica: www.comune.follonica.gr.it al seguente LINK, e anche distribuito in formato cartaceo presso gli uffici socio-educativi (via Roma 47) nei giorni: dal lunedì al venerdì chiamando il numero 0566.59014 dalle ore 8.00 alle ore 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità entro il 31/3/2026:

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30)

• a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Follonica – Ufficio Servizi socio-educativi Largo Felice Cavallotti 1 58022 Follonica

• tramite PEC all’indirizzo istituzionale [email protected].