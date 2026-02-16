GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 16 febbraio 2026

Ariete – La settimana parte in salita: molti impegni e forse anche qualche intoppo che richiede pazienza. Il consiglio è non strafare e prenderti il tempo per scegliere bene dove mettere le energie.

Toro – Inizio settimana sereno: sei concentrato e pragmatico, capace di affrontare questioni pratiche con lucidità. Oggi potresti ricevere un apprezzamento che rafforza la tua autostima.

Gemelli – Hai tante idee e voglia di muoverti, ma oggi rischi di perdere il filo. Prova a rallentare, chiarire le priorità e mettere un po’ di ordine. Una telefonata importante potrebbe farti cambiare prospettiva.

Cancro – Ti senti emotivamente esposto: qualcuno ti ha deluso o semplicemente sei più sensibile del solito. Non chiuderti: condividere quel che provi ti farà bene.

Leone – È un lunedì utile per agire in modo strategico. La tua visione è chiara, ma per concretizzarla servirà anche una certa dose di umiltà. Oggi è la precisione a premiarti, non l’impeto.

Vergine, segno del giorno – Sei perfettamente in sintonia con l’energia del lunedì: organizzata, lucida, pragmatica. Oggi riesci a mettere in fila anche le cose più complicate, offrendo supporto agli altri senza perdere la tua centratura. Sei una guida silenziosa ma essenziale.

Consiglio escursione: visita il suggestivo Museo delle Miniere di Massa Marittima, un luogo dove il rigore del lavoro e la bellezza della storia si incontrano, come il tuo spirito oggi.

Bilancia – Hai bisogno di ritrovare un ritmo più tuo, senza seguire le pressioni esterne. Il consiglio è: non dire sempre sì per compiacere gli altri. Oggi concediti un confine.

Scorpione – Sei concentrato, forse un po’ in silenzio. Ma sotto sotto stai rielaborando qualcosa di importante. Una giornata utile per lasciar sedimentare, prima di prendere decisioni.

Sagittario – Vuoi tutto e subito, ma oggi la realtà ti chiede gradualità. Se riesci a rallentare, ti accorgerai che qualcosa di buono sta prendendo forma anche se non è spettacolare.

Capricorno – Giornata produttiva. Sei tra i pochi segni che riescono a partire con lucidità il lunedì. Oggi potresti anche risolvere una situazione rimasta sospesa da tempo.

Acquario – Hai un’idea brillante, ma serve struttura per metterla a terra. Non fare tutto da solo: oggi puoi trovare chi ti aiuta, se ti mostri disponibile.

Pesci – Ti svegli con pensieri confusi, ma man mano che la giornata procede ritrovi direzione. È importante che tu ti dia dei piccoli obiettivi concreti.