GROSSETO – Un altro fine settimana di grandi risultati per la scuola di ballo Lady Francesca dei maestri Alessandro Provenni e Francesca Balestri. Al centro sportivo Olimpia a Collesalvetti i ballerini di gruppo della scuola grossetana si sono classificati primi per il Social Tour, più il primo posto per il Golden e per la coreografia Fantasia Caraibica. Questi i componenti dei gruppo: Paola Franci, Paola Bellafiore, Luigi Di Pisello, Giuseppe Davitti, Simonetta Dejas, Mariapia Magaldi, Claudia Pozzi, Silvia Petri, Valentina Benassi, Rosa Di Urso, Simonetta Baracelli, Tiziana Rosadini, Patrizia Lessi, Gabriella Bella Fiore, Giulia Tei e Stefania Guzzo. Primo posto anche per la coppia formata da Andrea Marcocci e Carla Bonsanti per salsa e bachata classe d 50 64, e un quarto per la coppia esordiente entro Paolo Raspanti e Amanda Donnini nel valzer inglese e quick step, più un terzo piazzamento nel tango. Tanta emozione ma anche bravura, grazie a passione, impegno e dedizione.