FOLLONICA – Jacopo D’Antoni è il nuovo presidente comunale Confesercenti per Follonica Castiglione della Pescaia.

La nomina è stata fatta durante l’assemblea territoriale che è stata anche un momento di confronto e aggiornamento sulle principali tematiche che interessano il tessuto produttivo locale e, in particolare, le imprese del commercio e del turismo.

D’Antoni raccoglie il testimone di Alessandro Ricci, dal 2025 presidente provinciale Fiepet Confesercenti Grosseto, il sindacato dei pubblici esercizi.

Nel corso dei lavori, il direttore provinciale Andrea Biondi ha illustrato lo stato del dialogo in corso tra Confesercenti Grosseto e le amministrazioni locali, con particolare riferimento ai temi di maggiore interesse per le imprese della costa.

Il direttore provinciale e il presidente provinciale Assohotel Confesercenti Grosseto hanno aggiornato i soci sui recenti confronti avuti con l’assessore al Turismo del Comune di Follonica e con le rappresentanze del comparto ricettivo locale. Tra i temi affrontati: l’andamento della stagione turistica, i servizi a supporto delle imprese e le esigenze degli operatori.

Nel dibattito è emersa una posizione critica rispetto alla decisione di procedere con la modifica del periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno comunale in una fase ormai prossima all’avvio della stagione turistica. È stata inoltre evidenziata la necessità di una maggiore programmazione e progettualità nello sviluppo delle politiche turistiche locali, troppo spesso limitate a iniziative legate a eventi o animazione, senza una visione strategica di medio-lungo periodo.

L’assemblea ha inoltre affrontato le principali problematiche del tessuto produttivo territoriale, con un confronto aperto sulle criticità segnalate dalle imprese del commercio e del turismo, confermando l’impegno di Confesercenti nel rappresentare con forza le istanze delle attività economiche locali presso le istituzioni.

Nel corso dei lavori è stata espressa la conferma della presidenza comunale uscente e del gruppo dirigente, con apprezzamento per il lavoro svolto nel precedente mandato: Jacopo D’Antoni, Alessandro Ricci, Claudio Pierini, Luigi Cacialli, Carlo Gistri, Giulia Cardini, Pietro Gavazzi.

“Ho accolto con orgoglio e profondo senso di responsabilità l’incarico che mi è stato affidato, consapevole di poter contare sul supporto e sulla competenza di un gruppo dirigente di grande valore – afferma il neo presidente comunale Jacopo D’Antoni – . Raccolgo il testimone lasciato dal presidente uscente Alessandro Ricci, che desidero ringraziare per il lavoro svolto fino ad oggi con dedizione e professionalità, oltre che per il rapporto di stima e collaborazione che da sempre ci lega. Questo ruolo rappresenta per me un’importante opportunità di crescita personale e istituzionale, nonché l’occasione di rappresentare e valorizzare il tessuto commerciale della città di Follonica. Desidero infine esprimere un sentito ringraziamento al direttore Andrea Biondi e agli organi istitutori di Confesercenti Grosseto per la fiducia accordatami”.